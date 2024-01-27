ISW: Мэр Москвы пошел по стопам Пригожина 27.01.2024, 11:22

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Под Крынками воюет новая ЧВК из столицы РФ.

На участке фронта в Крынках, вероятно, воюет частная военная компания, которую создал мэр Москвы Сергей Собянин. Этих оккупантов могли бросить для отражения плацдарма на левом берегу Днепра.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского военного обозревателя, российский 28-й полк 70-й дивизии, который сейчас действует под крынками называется «собянинский» и состоит из добровольцев из Москвы.

2 декабря 2023 года российский инсайдерский источник заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин взялся создать собственную ЧВК вскоре после мятежа группы Вагнера в июне 2023-го. Эту информацию невозможно проверить надлежащим образом. По предположениям российского милблогера, гипотетическая ЧВК Собянина может быть связана с 28-м полком.

Аналитики отмечают, что на Левобережье Херсонской области продолжаются позиционные бои, но подтвержденных изменений фронта на этом участке нет.

Российский источник утверждал, что войска РФ оттеснили украинские силы с ряда позиций в Крынках, но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.