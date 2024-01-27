Россиянин убил друга за критику его решения пойти на войну, а затем завербовался в армию из колонии 2 27.01.2024, 11:30

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Избиение житель Белгорода снимал на телефон в «воспитательных» целях.

Житель Белгорода Андрей Михаэлис убил своего друга во время употребления алкоголя из-за того, что тот раскритиковал его решение пойти воевать против Украины. В результате Михаэлис завербовался на фронт из колонии.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

«В апреле 2022 года Андрей Михаэлис пил дома самогон со своим другом Равилем. Тот раскритиковал решение Михаэлиса пойти на войну против Украины по контракту.

За это Михаэлис ударил Равиля и попытался выгнать из дома, но тот отказался уходить. Тогда Андрей взял металлическую палку и 119 раз ударил ей лежащего на диване друга. Избиение мужчина снимал на телефон, «чтобы его застыдить».

Равиль умер той же ночью от травматического шока, пока Андрей спал на полу.

Михаэлиса приговорили к десяти с половиной годам колонии. Но в 2023 году он завербовался на войну и вышел на свободу», - говорится в сообщении.