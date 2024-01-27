Внеземное происхождение: ученые раскрыли тайну клада из Вильены 27.01.2024, 12:27

Необычные сокровища нашли в Испании.

Ученые из Национального археологического музея, Управления по развитию ворот Дирия в Саудовской Аравии и Института истории CSIC сделали открытие о кладе из Вильены.

Этот клад, откопанный в 1963 году Хосе Марией Солер в Вилене, Испания, является комплексом артефактов бронзового века, содержащий чаши, бутылки и браслеты, изготовленные из золота, серебра, железа и янтаря, пишет HeritageDaily.

Необычный поворот заключается в том, что два предмета из клада из Вильены выкованы из метеоритного железа. До открытия способов выплавки железа метеоритное железо высоко ценилось и служило единственным источником железа для изготовления украшений, инструментов и оружия в бронзовом веке. В отличие от земного железа, которое является продуктом выплавки, метеоритное железо состоит из железо-никелевого сплава (Fe-Ni), обычно содержащего более 5% никеля.

Исследование сосредоточилось на двух предметах клада из Вильены, изготовленных из железа, — железном браслете и небольшой полой полусфере, украшенной золотым листом, которая, как полагают, была верхней частью скипетра или посоха.

Во время анализа образцы обоих предметов обнаружили отчетливые следы железа и никеля, демонстрируя видимые пики Fe и Ni.

Исследователи отправили образцы для проведения масс-спектрометрического исследования. Этот углубленный анализ предположил, что крышка объекта, вероятно, изготовлена из метеоритного железа, проводя сравнение с глобальным составом железного метеорита Мундрабилла, который упал на Землю менее миллиона лет назад.

Еще более необычным это открытие делает то, что, по словам авторов исследования, полусфера и браслет — первые два предмета на Пиренейском полуострове, которые изготовлены из метеоритного железа. Эта находка согласуется с хронологией позднего бронзового века, знаменующего период до начала широкомасштабной добычи железа из земли.