Литовские пограничники столкнулись с наплывом «льдин», начиненных белорусскими сигаретами 1 27.01.2024, 13:00

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Они высокотехнологичные.

Литовские пограничники рассказали 26 января, что за день трижды вылавливали из Немана замаскированные под льдины плоты с белорусскими сигаретами и GPS-трекерами.

По словам пограничников «улов» за один только день составил 3080 пачек на сумму около 13 тысяч евро.

Эти «плоты-льдины» высокотехнологичные: сигареты не просто завернуты в полиэтилен и присыпаны снегом и льдом. Конструкция имеет также прикрепленный GPS-трекер и бетонный блок для регулировки плавучести.

Это не новая технология, такие «льдины курильщика» замечали еще в 2021 году. Контрабандисты возят сигареты также в колесах машин, деревянных досках и бочках с песком, но иногда даже не пытаются скрыть контрабанду.

Нередко сигареты переправляют беспилотниками. Чтобы бороться с таким способом контрабанды, Литва закупит 70 беспилотников и 57 антидронов в 2024–2025 годах. Сейчас для этих целей есть 42 беспилотника и 7 антидронов.

В 2023 году в Литве перехватили контрабандные сигареты на сумму более 51,3 млн евро. 95% табачных изделий были из Беларуси. Нередко такая контрабанда идет и в Польшу и Латвию, партии могут стоить сотни тысяч евро.