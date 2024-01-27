Болезнь прогрессирует: что означает новый приступ тремора у Лукашенко 6 27.01.2024, 13:34

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Дрожание головы снова проявилось на фоне обширной истории болезни.

На церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора 26 января Александр Лукашенко высказался о своем здоровье.

При этом у диктатора вновь наблюдался тремор.

Последний раз непроизвольна дрожь наблюдалась у Лукашенко 9 января во время его выступления на церемонии вручения премии «За духовное возрождение.

В одном из эпизодов тщательно отредактированного репортажа голова диктатора неожиданно попала в кадр. И стали заметны признаки нездоровья, ранее проявившиеся во время саммита ОДКБ в Минске, когда Лукашенко нервически дергал главой в ожидании президента России Владимира Путина.

Сайт udf отмечает, что вчерашнее повторение тремора у Лукашенко произошло на фоне многочисленных данных об истории болезни диктатора. Что это может означать?

Из истории болезни Лукашенко

Разговоры о серьезном заболевании у Лукашенко появились весной 2023 года, когда на ряде совещаний у него на руке был замечен катетер, а сам диктатор тяжело дышал и сипел.

В конце Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко после встречи с Путиным 25 мая был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии.

Он даже назвал диагноз, который московские врачи поставили Лукашенко - синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром).

Это заболевание, характеризующееся нарушениями в системе свертывания крови при котором происходит образование множественных тромбов (кровяных сгустков). Так как факторы, способствующие свертываемости крови расходуются на образование тромбов, ДВС переходит в стадию снижения свертываемости крови, что вызывает кровотечение в различные органы.

Выраженность кровотечения может варьировать от небольших кровоизлияний на коже, до возникновения массивных кровотечений из желудочно-кишечного тракта, кровоизлияний в головной мозг, легкие и другие органы. Помимо вышеуказанных проявлений ДВС синдрома выделяют также следующие: отечность, боль в ногах и груди, одышка, холодный пот.

В октябре Лукашенко посетил саммит СНГ в Бишкеке, где вдруг потерял равновесие и чуть не упал, поднимаясь по лестнице. Также на опубликованных кадрах с визита в Экваториальную Гвинею в декабре было видно, как Лукашенко с большим трудом полу-боком спускается по трапу самолета.

Во время визита в Минск 23 ноября Путина у Лукашенко отчетливо дрожала голова. Правда, в самом этом симптоме ничего опасного для здоровья врачи не видят, так как он может быть вызван самыми разными причинами.

Накануне Нового года информацию о здоровье Лукашенко собрали «Белые халаты». На самом деле, известно немного. Например, по их данным, у него обнаружены ожирение III степени, сахарный диабет с ампутацией пальца стопы в связи с осложнениями.

«Диету пациент не соблюдает, хотя алкоголь не употребляет совсем», – говорят врачи.

Также у диктатора мочекаменная болезнь. Из-за этого его в 2018 году экстренно доставили в больницу ночью. Операция прошла с осложнениями.

Кроме того, известно, что у Лукашенко артроз левого коленного сустава, дважды проводилась операция.

«Это очень стандартный набор патологий для человека в возрасте 69 лет. Напоминаем, что средняя продолжительность жизни мужчины в Республике Беларусь – 69,2 года, по данным Белстата, которые последний раз публиковались в 2019 году», – заявили медики.