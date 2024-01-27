Участок размером с футбольное поле под Авдеевкой покрыт телами сотни оккупантов 8 27.01.2024, 14:10

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Кроме того, в этом районе есть целое «кладбище» уничтоженной российской техники.

К северу от Авдеевки есть участок, на котором лежит более сотни мертвых российских оккупантов.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин в интервью Radio NV.

По его словам, от Красногоровки до железной дороги, от железной дороги до Степного «есть участок, размером с футбольное поле, где более сотни трупов российских военнослужащих, которые уже никогда не вернутся к своим семьям».

Военный отметил, что также в этом районе «есть целое кладбище военной техники россиян».

«Враг несет сейчас огромные потери, которые рано или поздно сказываются. Поэтому это огромная и очень нужная работа, которая сейчас выполняется вблизи Авдеевки», - подытожил он.