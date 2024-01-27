BILD: Россиян ежедневно готовят к войне против Европы 1 27.01.2024, 17:11

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Все больше европейских политиков открыто говорят о возможности военного конфликта с Россией.

С такими словами в интервью BILD выступил профессор Университета Кельна Томас Егер. Он объяснил, почему все больше европейских политиков открыто говорят о возможности военного конфликта с Россией в ближайшем будущем.

«Российское общество каждый день через телевизор готовят к войне против европейских государств, — сказал он. — Это дошло еще не до всех [в Европе], поэтому эту тему нужно поднимать публично. <...> Цель этих указаний на надвигающуюся войну — побудить лиц, принимающих решения, наконец принять меры. Потому что слабость вооруженных сил стран ЕС — это приглашение для России заняться политико-военным шантажом. <...> Только хорошо вооруженные армии могут стать сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров. А Россия не потенциальный агрессор, а реальный. <...> Через два года после полномасштабного вторжения России в Украину канцлер говорит, что нужно начать производство боеприпасов. Это могло и должно было быть решено два года назад»

С ним солидарен военный эксперт Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

«Многие ответственные лица осознают опасность, которая может возникнуть в случае победы России в войне против Украины, — сказал он. — Мы говорим о конкретной угрозе войны, так как понимаем, что если Украине не будут поставлены боеприпасы, то может возникнуть ситуация, при которой она понесет большие потери, в том числе территориальные. <...> Потому что было бы серьезной стратегической ошибкой прекратить поддержку и позволить россиянам частично оккупировать Украину»