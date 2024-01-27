ГРУшник поселился в Брюсселе и вместе с сыновьями наладил военный экспорт в РФ 3 27.01.2024, 18:44

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Расследование The Insider.

Российский ГРУшник Виктор Лабин поселился в Брюсселе, откуда снабжает «всю российскую оборонку» координатно-измерительными машинами, которые незаменимы в производстве, выяснило российское издание The Insider.

По его данным, один из сыновей Лабина помогает ему вести бизнес, а второй занимается организацией в Европе протестных акций в поддержку Кремля и тоже получает деньги от семейного бизнеса. Семья Лабиных также активно поддерживает российское вторжение в Украину в соцсетях, но уже 10 лет избегает европейских санкций, подчеркивает издание.

The Insider утверждает, что компания Baltic Shipping Agency LTD, благодаря «дырам в санкционной политике» во время войны оказывала логистические услуги по доставке координатно-измерительных машин российскому ООО «Сонатек».

В статье подчеркивается, что у этой компании осуществляли госзакупки производители Кинжалов, также она снабжает средствами измерения десятки других предприятий российского ВПК.

Российские журналисты узнали, что семья владельцев «Сонатека» поселилась в Брюсселе и оттуда ведет бизнес по перепродаже заграничных станков из Бельгии в Россию. По данным The Insider, Сонатек в 2022 году оказывала услуги по поставке и обслуживанию продукции как минимум 18 предприятиям российского ВПК.

Эта компания импортирует в Россию измерительные приборы из целого ряда стран, в том числе из Италии (Tomelleri Engineering), Германии (Messtechnik) и Великобритании (Aberlink), пишет издание.

«В России наладить импортозамещение таких приборов не удалось, поэтому российский ВПК жизненно зависит от поставляемой «Сонатек» импортной продукции», — подчеркивается в статье.

The Insider узнал, что владельцем и гендиректором компании Сонатек является 35-летний выпускник Московского авиационного института Руслан Лабин. С российским Минобороны, по данным издания, связан также старший брат Руслана Лабина Роман — во время карантина он оформлял пропуск от Федерального государственного бюджетного учреждения Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны РФ. Бизнес в Бельгии братья Лабины ведут вместе со своим отцом Виктором, управляя компанией Groupe d’Investissement Financier, которую тот учредил, говорится в статье.

Журналисты нашли в базах адресов, что Виктор Лабин был прописан в Москве в общежитии академии ГРУ на улице Народного ополчения (дом 52 корп 4). После этого, по их данным, он поселился в Зеленограде в доме по адресу корпус 1818, где часть квартир выдавали военнослужащим.

The Insider не знает, когда Лабин-старший переехал в Бельгию, но выяснили, что в 2000-м году он уже жил в Брюсселе на Проспекте Уинстона Черчилля и имел собственную компанию в Бельгии.

Раньше поставки в Россию Виктор Лабин осуществлял с помощью Groupe d’Investissement Financier, отправляя товары чаще всего на адрес «Сонатека», но с апреля 2023 года использует также турецкую фирму-прокладку GROUPE DINVESTISSEMENT FINANCI OSBORNE, говорится в статье.

Журналисты подчеркивают, что офис Groupe d’Investissement Financier Лабиных расположен в 15 минутах езды от штаб-кватиры Евросоюза, на Avenue de la Ferme Rose, 7.

Издание также пишет, что сам Виктор Лабин заявил журналистам, что «после санкций» и полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году больше не осуществляет поставок фирме своего сына в Москву. В статье отмечается, что это неправда.

Также упоминается, что, вероятно, на домашний адрес Виктора Лабина в Бельгии зарегистрирована еще одна его фирма — Projet Plus.

The Insider также пишет, что Роман Лабин живет в Брюсселе на шоссе Альсамберг и получает деньги на жизнь от Сонатека как индивидуальный предприниматель. По данным издания, в 2022 году Сонатек заплатил ему 3,3 млн руб. за некий инструмент Mitsubishi.

Журналисты узнали, что Роман Лабин организовывал в Париже акцию в поддержку сирийского диктатора Башара Асада. а в центре Брюсселя — акцию «против фашизма в Украине».

Жена Виктора Лабина Вера Лабина выражала поддержку российского вторжения в Украину в соцсетях, говорится в статье.

Руслан Лабин закрыл свои соцсети, но в переписке с изданием подтвердил, что его компания Сонатек — подрядчик 18 компаний российского ВПК.

«Это наши заказчики, когда-то мы им что-то поставляли, может, и сейчас поставляем», — заявил он The Insider.

«На прямой вопрос, являются ли он и члены его семьи сотрудниками Минобороны, он ответил: „Отец предприниматель, а я и брат в армии не служили“. И поставил смайлик», — говорится в статье.

Сам Виктор Лабин в телефонном разговоре c The Insider, в ответ на вопрос, имеет ли он отношение к главному разведывательному управлению, заявил:

«Я сразу могу послать на три буквы и чтобы больше не звонил мне, бандеровец!».