Шольц собирается ехать к Байдену 27.01.2024, 21:57

Олаф Шольц

Будут говорить об Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается поехать в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщило издание bloomberg со ссылкой на собеседников, которые знакомы с вопросом.

По их словам, Шольц приедет в Белый дом в первой половине февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Отмечается, что встреча планируется, поскольку Конгресс США до сих пор не одобрил продолжение помощи Киеву для обороны.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил: если условия нового законопроекта, который готовит Сенат, о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходным и «мертвым» для нижней палаты.