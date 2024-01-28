Путин заявил, что участники вторжения в Украину станут новой элитой 28.01.2024, 1:12

Им глава Кремля собирается «передать Россию».

Участники вторжения в Украину — это те люди, которым можно будет «передать Россию», заявил Путин. По его мнению, в перспективе именно они займут высокие руководящие должности в управлении государством, пишет The Moscow Times.

«Вот именно из этих людей мы и должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают — ну такие тоже нужны чудики, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал Путин.

По словам Путина, сейчас в зоне боевых действий находятся 600 тысяч человек, которые «должны стать основой государства российского». На помощь в их самореализации будет настроен «весь государственный аппарат», подчеркнул Путин: «Люди, прошедшие горнила боевых испытаний, нужны отечеству во все времена».

Ранее Путин уже призывал «обращать внимание на ребят», которые возвращаются с фронта. По его словам, прошедшие войну «по-другому смотрят на жизнь», имеют иные приоритеты и ценности.