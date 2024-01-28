Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками 28.01.2024, 0:11

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В целом ряде городов взрывы.

Сегодня, 27 января, Россия провела массированную атаку по Украине с использованием ракет и беспилотников. На большей части территории страны, в том числе в Киеве, вечером в субботу была объявлена воздушная тревога, пишет «Украинская правда».

Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Запорожской области, позже — об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Как пишет «Суспільне», взрывы прогремели также в Кременчугском и Полтавском районах, а также в Полтаве.

Ракета попала в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар, сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

А в Запорожской области атакой беспилотников был поврежден объект инфраструктуры, рассказал руководитель областной ОВА Юрий Малашко. По предварительной информации, есть сбитые дроны.