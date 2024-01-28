Британская разведка оценила продвижение РФ на фронте 28.01.2024, 3:55

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские контратаки не дают российским силам продвинуться дальше.

Россия продолжает попытки наступления по нескольким направлениям с целью полностью захватить украинский Донбасс. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило в Х 27 января со ссылкой на сводку военной разведки.

По ее данным, российские войска захватили в январе поселки Крахмальное в Харьковской области и Веселое под Бахмутом, однако стратегически они незначительны.

«В Веселом до войны проживало 102 человека, а в Крохмальном – 45. Это продолжение незначительных успехов России, в то время как Украина сосредоточилась на активной обороне», – говорится в отчете.

Британские военные эксперты отмечают, что приоритетом для российских оккупантов является захват Авдеевки. Россияне ведут трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера, а также ведут бои на окраинах восточного квартала Авдеевки. При этом РФ несет большие потери в личном составе и бронетехнике, часто от украинских беспилотных летательных аппаратов.

«По имеющимся данным, российские войска пытаются обойти украинские укрепления, проникнув на окраину города по служебным тоннелям, этот способ проникновения они используют с октября 2023 года. Украинские контратаки не дают российским силам продвинуться дальше в город. Поскольку основной маршрут снабжения остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, Авдеевка, скорее всего, останется под украинским контролем в ближайшие недели», – считают в британском минобороны.