Крушение Ил-76 под Белгородом: в ГУР раскрыли неожиданный нюанс 2 28.01.2024, 9:04

7,964

Россия почему-то не использовала главный «козырь» в информационной войне.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о крушении самолета Ил-76 в РФ.

Он отметил, что ни украинская, ни российская сторона не могут до конца ответить, что произошло в ситуации с падением самолета Ил-76. Об этом он сказал в эфире национального информационного телемарафона.

Начальник ГУР подчеркнул, что ситуация с падением Ил-76 в РФ остается до конца непонятной.

«К сожалению, нужно констатировать, что там произошло - до конца не может ответить ни одна сторона. Позиция Россия – понятно, во всем обвинять Украину, при том, что есть ряд непонятных для такой позиции фактов. Это прежде всего то, что они не показали поля, усыпанные трупами, останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет», - добавил Буданов.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.