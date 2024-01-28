Буданов: Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время 28.01.2024, 9:15

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Кирилл Буданов

Станет известно, что на самом деле произошло с Ил-76.

Обмен военнопленными между Украиной и Россией состоится в ближайшее время. Украинская сторона делает все возможное для этого.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

«Жизнь наших людей - военнослужащих или гражданских - не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все что можно делать - мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится», - заявил Буданов.

Он также заверил, что со временем Украина узнает (правду об эпизоде с авиакатастрофой Ил-76) и судьбе военнопленных, которые якобы находились на его борту.

Напомним, в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Он не состоялся из-за падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области, на котором, по словам российских пропагандистов, находились украинские военнопленные. Пока не подтверждено, были ли на борту украинские защитники, представители ГУР проверяют эту информацию.

Кроме этого, Россия с большой задержкой ответила на обращение относительно списка пассажиров Ил-76. Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских защитников из списка должны были обменять 24 января. Родственники ознакомились с видеоматериалами, но не нашли признаков своих родных среди фрагментов тел.