FТ: Британия предложила план для прекращения войны в Газе
- 28.01.2024, 9:29
Он состоит из пяти пунктов.
Великобритания предложила план из пяти пунктов, направленный на завершение конфликта между Израилем и ХАМАСом.
План включает в себя призыв к «немедленной паузе в военных действиях», которая, по мнению британских чиновников, должна привести к освобождению заложников в секторе Газа.
Об этом сообщает Financial Times.
Инициативу обсудил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе своего турне по региону с израильскими и палестинскими лидерами.
Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил возможность создания палестинского государства или сотрудничества с Палестинской администрацией. Также он отверг возможность постоянного прекращения огня как часть соглашения об освобождении заложников.