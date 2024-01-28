FТ: Британия предложила план для прекращения войны в Газе 28.01.2024, 9:29

Он состоит из пяти пунктов.

Великобритания предложила план из пяти пунктов, направленный на завершение конфликта между Израилем и ХАМАСом.

План включает в себя призыв к «немедленной паузе в военных действиях», которая, по мнению британских чиновников, должна привести к освобождению заложников в секторе Газа.

Об этом сообщает Financial Times.

Инициативу обсудил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе своего турне по региону с израильскими и палестинскими лидерами.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил возможность создания палестинского государства или сотрудничества с Палестинской администрацией. Также он отверг возможность постоянного прекращения огня как часть соглашения об освобождении заложников.