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Стало известно, как падал российский VIP-самолет в горах Афганистана

  • 28.01.2024, 9:53
  • 4,136
Стало известно, как падал российский VIP-самолет в горах Афганистана

Основной удар пришелся на хвостовую часть.

Стали известны новые подробности крушения частного самолета Falcon с россиянами на борту в горах Афганистана.

Одним из главных вопросов остается причина аварии, которая привела к гибели двух пассажиров — семейной пары Анатолия и Анны Евсюковых.

Рассматриваются несколько возможных версий: от ошибки в расчетах топлива, пилотирования, до обстоятельств, связанных с ненадлежащем обслуживанием джета, пишет российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Официально во всех постановлениях проходит «техническая неисправность, отказ двигателей».

Такую информацию передали пилоты самолета и запросили экстренную посадку в аэропорту Таджикистана Куляб, что на пути в Ташкент, где согласно плану полета должна была быть дозаправка.

Не дойдя до границы, экипаж Falcon сбился с курса, о чем было понятно из эфира с диспетчером, экипажем было принято решение совершить аварийную посадку.

Четыре человека смогли выжить из-за того, что самолет приземлился «с задранным носом», то есть основная нагрузка пришлась на заднюю часть.

Посадка не была ровно «на брюхо», что считается самым безопасным, и в центре корпуса, где в салоне расположились пассажиры, борт получил повреждения.

Это привело к гибели лежачей больной Анны и ее супруга Анатолия, который не отошел от жены.

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