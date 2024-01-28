Разгадана тайна мумий инопланетян из Перу 28.01.2024, 10:59

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Экспертиза установила, что это на самом деле.

Показанные осенью прошлого года журналистом Хайме Мауссаном в парламенте Мексики останки якобы нечеловеческих существ на самом деле не имеют никакого отношения к инопланетянам. Это доказала экспертиза состава мумий.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на отчет специалистов, мумии состоят из костей людей и животных. Кроме того, в них обнаружены следы клея, металла и бумаги.

Возглавивший экспертизу судебный археолог Флавио Эстрада заявил, что речь идет о «куклах», собранных из костей человека и других представителей нашей планеты при помощи синтетических клеев.

Так, голова одного из тел соответствовала черепу млекопитающего, а некоторые кости принадлежали птицам. Что касается еще одного образца, строение которого создавало впечатление беременности, то рентген показал, что в его теле находится обычный камень.

Таким образом, никаких признаков внеземных существ в останках обнаружено не было. Вместо этого были зафиксированы признаки нарушения законодательства, поскольку найденные в мумиях костные части доиспанского периода относятся к музейным экспонатам. По факту их незаконного вывоза возбуждено уголовное дело.