закрыть
28 января 2024, воскресенье, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Черном море внезапно «исчезли» два российских ракетоносителя

  • 28.01.2024, 12:59
  • 4,194
В Черном море внезапно «исчезли» два российских ракетоносителя

Украинские военные рассказали, как изменилась ситуация.

В Черном море изменилась обстановка: два из четырех ракетоносителей российская армия внезапно убрала из акватории.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в Черном море враг оставил на боевом дежурстве восемь кораблей. Отмечается, что сейчас два надводных ракетоносителя РФ заведены в пункты базирования.

«Две подводных лодки, снаряжение которых - до восьми ракет типа «Калибр», продолжают поддерживать уровень ракетной опасности на отметке «очень высокий». К сигналам воздушной тревоги будьте внимательными, оперативно переходите в укрытие!», - отмечают военные.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина