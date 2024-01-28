В Черном море внезапно «исчезли» два российских ракетоносителя 28.01.2024, 12:59

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Украинские военные рассказали, как изменилась ситуация.

В Черном море изменилась обстановка: два из четырех ракетоносителей российская армия внезапно убрала из акватории.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в Черном море враг оставил на боевом дежурстве восемь кораблей. Отмечается, что сейчас два надводных ракетоносителя РФ заведены в пункты базирования.

«Две подводных лодки, снаряжение которых - до восьми ракет типа «Калибр», продолжают поддерживать уровень ракетной опасности на отметке «очень высокий». К сигналам воздушной тревоги будьте внимательными, оперативно переходите в укрытие!», - отмечают военные.