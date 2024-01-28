Литва готовит новые ограничения по работе КПП на границе с Беларусью 28.01.2024, 13:06

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Это связано с геополитической ситуацией в регионе.

Минувшим летом Литва закрыла на границе с Беларусью два контрольно-пропускных пункта – в Шумске и Тверячюсе. Через оставшиеся КПП увеличился поток въезжающих белорусов. Об этом сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГ) Рустам Любаев, передает Delfi. Он не исключает возможные ограничения времени работы КПП.

«Мы проанализировали данные о въезжающих и после закрытия КПП видим, что потоки выезжающих в Беларусь граждан Литвы сократились, но в то же время выросли потоки граждан Беларуси, въезжающих в Литву и выезжающих из нее», – сказал Любаев.

Он объясняет это геополитической ситуацией в регионе. По мнению Любаева, это может быть связано с закрытием КПП на границе Польши и Беларуси.

«Наши граждане стали реже ездить в Беларусь, но все же еще ездит немало. Потоки сократились, в первую очередь, из-за ухудшения условий пересечения границы, людям приходится стоять в очередях. Может, действуют и призывы не ездить в Беларусь из-за определенных угроз для безопасности и здоровья. Мы сейчас не фиксируем больших очередей и роста потоков, возможно, так все и останется», – сказал глава СОГГ.

Он заверил, что закрытие КПП не представляет угрозы для безопасности, поскольку охрану границы позволяют обеспечить определенные технологии.

«Когда КПП закрыт, нет никакого контроля, но территория КПП находится на границе, мы наблюдаем за ситуацией на границе. Может быть, там бывает меньше сотрудников, но сейчас есть технические средства для наблюдения. (Если потребуется) в любой момент могут прибыть дополнительные силы», – сказал Любаев.

По его мнению, для качественного контроля необходимо снизить потоки въезжающих.

«В наших интересах – наилучший контроль за въезжающими иностранцами, я говорю о гражданах России и Беларуси. Когда потоки столь велики, обеспечить качественный контроль сложно, мы считаем, что один из возможных путей – уменьшение потока, чтобы обеспечить качество процедуры проверки», – пояснил представитель СОГГ.

По его словам, правительство в ближайшее время должно обсудить предложения в с вязи с повышением качества контроля. Любаев считает, что если КПП не закроют, то могут ограничить время работы некоторых из них.