Момент удара HIMARS по «Судному дню» РФ под Иловайском впервые показали на фото 5 28.01.2024, 13:53

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Филигранная работа.

В Сеть попало первое видео последствий удара HIMARS по полигону ВС РФ под Иловайском, где оккупанты обучали операторов БПЛА.

ВСУ филигранно поразили важную военную цель врага под оккупированным Иловайском ударом одной ракеты HIMARS.

Россияне слили в Сеть первое видео последствий этой операции, передает Диалог.UA.

Судя по фото, ракета РСЗО HIMARS попала точно по скоплению техники и живой силы российской армии на полигоне. Видны горящие машины и тело одного «200-го оккупанта».

Известно, что при том ударе были ликвидированы всего 24 военных ВС РФ, о чем открыто сообщают российские Z-каналы.Выжили, предварительно, только три человека.

Удар был нанесен в минувшую среду, 24 января, когда десятки операторов БПЛА из ВС РФ собрались на полигоне на экзамен.

Россияне заранее слили в Сеть место и время мероприятия, чем и удачно воспользовались украинцы.

Под удар попали участники проекта «Судный день», которым занимался «батальон Судоплатова» оккупационной армии РФ.