Беларусь неожиданно отправила пожарный поезд в Россию 2 28.01.2024, 14:49

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Что произошло?

Интересная информация поступила этой ночью: БЖД направила свой пожарный поезд на станцию Унеча Московской железной дороги (РЖД).

Об этом говорится на сайте «Белорусского сообщества железнодорожников».

Известно, что в составе пожарного поезда в общей сложности отправлено 8 цистерн и один вагон – насосная станция (на базе пассажирского вагона). Причем такое количество цистерн пришлось собирать со станций всей области и не только.

Отправление осуществлялось со станции Могилев-II Могилевского отделения БЖД (НОД-5) 26.01.2024 около 21:45 до станции Унеча Московской железной дороги (РЖД). Примерное время прибытия на станцию назначения – 3:30 27.01.2024.

Проследование на территорию Московской железной дороги осуществлялось через межгосударственный стыковой пункт Белынковичи (БЖД) – Сураж (РЖД).

Указанное мероприятие осуществляется в рамках разработанной перед российским вторжением в Украину единой системы технического прикрытия железных дорог государств – членов ОДКБ.

Это комплекс инженерных, технических и организационных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время, для всесторонней подготовки объектов, сооружений и устройств эксплуатируемой железнодорожной сети, восстановительных и эксплуатационных сил и средств (воинских частей Железнодорожных войск, специальных формирований и восстановительных организаций органов исполнительной власти) к выполнению работ по ликвидации последствий полученных разрушений.

Направление пожарного поезда БЖД – страховочная мера (так как к этому времени пожары в регионе уже были ликвидированы) на случай осуществления новых атак вооруженными силами Украины на объекты критически важной инфраструктуры России в рамках ответных мер на реализуемую российскую военную агрессию.

Частота осуществления подобных диверсионных операций на территории России последнее время значительно возросла и спасательно-восстановительные средства РЖД, привлекаемые к тушению пожаров, похоже не справляются с возросшей нагрузкой.

Об этом косвенно свидетельствует длительное время ликвидации последствий атаки на нефтебазу в Клинцах Брянской области России. Для тушения пожара, вызванного сбросом 19 января боеприпаса с украинского беспилотника, потребовалось привлечение значительного объема пожарных средств, которые не могли справиться с огнем на протяжении двух суток.

Похожая ситуация повторилась ночью 25 января на территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край России) где произошел пожар на площади порядка 200 кв. м после атаки украинских БПЛА. В этот раз так же привлекались средства пожарных поездов, в результате чего тушение заняло несколько часов.

По замыслу российской стороны, размещение пожарных средств БЖД планируется на территории Московской железной дороги РЖД и на длительное время для последующего оперативного перемещения к очагу возгорания в случае возникновения подобной необходимости.

В общей сложности на Московской железной дороге РЖД насчитывается 27 собственных пожарных поездов, на которых ежесуточно дежурят 135 сотрудников. А всего в России около 300 пожарных поездов по стране.

Пожарный аварийно-спасательный поезд – железнодорожный состав, предназначенный для тушения пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей, подвижном составе и на объектах, расположенных вблизи полосы отвода, а также для оказания помощи при авариях, крушениях, лесных пожарах, наводнениях и других стихийных бедствиях, в том числе и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), с опасными химическими веществами.

Пожарные поезда БЖД с 1 января 2013 года отделены от военизированной охраны (ВОХР) и переданы в подчинение отделениям БЖД. Их количество неизменно сокращалось, и в 2019 году на БЖД насчитывалось 18 пожарных аварийно-спасательных поездов. Однако мероприятия по оптимизации их количества и численности команд продолжаются.