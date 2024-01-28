Неизвестные открыли огонь во время воскресной службы в католическом храме в Стамбуле 28.01.2024, 14:54

Есть погибший и раненые.

В Стамбуле (Турция) 28 января произошла стрельба во время воскресной службы в католической церкви. Погиб один человек, несколько получили ранения.

Как передает Hürriyet, преступление случилось около 11:40 (по местному времени) в итальянской церкви Святой Марии в районе Сарыер в европейской части города. Туда ворвались двое неизвестных.

На мужчинах были лыжные маски. Директор новостей CNN TÜRK в Стамбуле Нихат Улудаг сообщил, что организаторы нападения явились в церковь с автоматическим оружием.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что правоохранители начали «масштабное расследование» и пытаются найти и задержать преступников.

На месте инцидента работали экстренные службы, территорию вокруг церкви оцепили.

Правоохранители выясняют, связаны ли подозреваемые с какой-либо радикальной группировкой.