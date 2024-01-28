FT: Строительство крупнейшего газопровода РФ в Китай оказалось под угрозой срыва 28.01.2024, 15:10

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«Силу Сибири-2» могут не запустить.

Строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, которое Россия планировала начать в первом квартале 2024 года, могут отложить, пишет The Financial Times со ссылкой на руководство Монголии, через территорию которой должна проходить магистраль.

Россия и Китай до сих пор не согласовали ключевые детали проекта, сообщил премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. «Этим двум сторонам все еще нужно время, чтобы провести более детальные экономические исследования», — отметил он.

По словам премьера, рекордные мировые цены на газ за последние два года осложнили переговоры. «Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки, работая над экономическими выгодами», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

25 января вице-премьер России Александр Новак заявил, что сроки строительства «Силы Сибири-2» и его основные технико-экономические показатели будут окончательно определены «после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами».

В октябре вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что строительство магистрали начнется в первом квартале 2024 года — сразу после утверждения проектной документации по газопроводу «Союз Восток» через Монголию.

Новый контракт с Китаем отчаянно нужен «Газпрому», который лишился европейского рынка и потерял больше половины экспорта после вторжения России в Украину. Прокачка газа в Европу упала до минимума с последних лет СССР. Также «Газпром» был вынужден срезать добычу практически на треть — рекордную величину в своей истории. Компания рассчитывала ввести «Силу Сибири-2» в эксплуатацию к 2030 году.

В прошлом году президент России Владимир Путин дважды встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, пытаясь убедить его согласиться на проект, который Кремль продвигает уже более 7 лет, но оба раза переговоры закончились ничем.