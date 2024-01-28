Reuters: Москва потеряла крупнейшего покупателя своего оружия 6 28.01.2024, 15:46

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Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Вашингтон приветствует это решение.

Глава РФ Владимир Путин потерпел новое геополитическое поражение. Индия отказывается от закупки российского оружия в пользу западного.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Россия, ввязавшись в Украине в войну на истощение, перестала быть надежным поставщиком оружия для своих покупателей.

В итоге Индия, которая считается одним из крупнейших мировых импортеров вооружения, решила отказаться от сотрудничества с Москвой в этой сфере.

Индия отдала предпочтение западному вооружению, что приветствует Вашингтон.

Примечательно, что еще несколько лет назад Россия была основным поставщиком вооружения для Индии.

За последние пару десятилетий РФ поставила индийцам военной техники и снарядов на $60 млн долларов. 65 % импортированного в страну оружия было именно российским.

Сейчас ситуация начала меняться, Нью-Дели избавляется от этой критической зависимости.

«Теперь мы вряд ли подпишем какую-то крупную сделку с Россией. Для Вашингтона это красная линия», - сообщил журналистам эксперт Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

Москва, как утверждают источники, активно заманивает Индию вернуться к прежним объемам сотрудничества, предлагая, в том числе, совместное производство военной авиации. Однако ничего не добилась.

«Россия публично призвала Индию активизировать оборонные связи, но премьер-министр Нарендра Моди сосредоточил свое внимание на внутреннем производстве с использованием западных технологий», - говорится в статье.

В ближайшее десятилетие Индия намерена потратить около $100 млрд на оборонные заказы.

Отметим, что в 2023 году Индия и США подписали соглашение с General Electric (GE.N) об открытии на индийской территории завода по производству двигателей для истребительной авиации.

Обе страны намерены углублять и далее военное сотрудничество, что вызывает беспокойство Китая.

Согласно статье, Индия в вопросе России пытается сохранить баланс, чтобы не подталкивать Москву к еще большему сближению с Пекином, что потенциально может нести угрозы.

Военное сотрудничество Индии и РФ пока продолжается, но стремительно сужается. Способствует этому процессу также то, что Москва не выполняет обязательства по ранее заключенным контрактам.

Например, недавно произошла задержка более чем на год с поставкой частей системы ПВО, которую Индия купила в 2018 году за $5,5 млрд.