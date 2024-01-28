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В России массово горят военкоматы: британская разведка объяснила феномен

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  • 28.01.2024, 15:57
  • 5,356
В России массово горят военкоматы: британская разведка объяснила феномен

Кремль получил явный «звоночек».

В России увеличилось количество нападений на военкоматы и подобные учреждения на территории страны. Некоторых организаторов пожаров и нападений обвинили в «тероризме» и «предательстве государства».

Об этом рассказали в отчете Министерства обороны Великой Британии.

Согласно заявлению британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину в Росии случилось 220 нападений на военкоматы. В целом, в разведке сообщают, что за последние полгода на территории РФ количество поджогов увеличилось вдвое.

При этом, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет виновных в поджогах в действиях по указанию западных чиновников. Однако, эксперты допускают, что это свидетельствует о том, что в российском обществе растет негодование из-за войны, особенно среди тех, кто будет мобилизован, если в стране огласят вторую волну мобилизации.

«Новая мобилизация будет противоречить обещанию Путина от 14 декабря 2023 года о том, что новой волны не будет, - атаки с высокой вероятностью свидетельствуют о нехватке доверия к этим обещаниям», - пишут разведчики.

Также известно, что большинство тех, кто «палит» военкоматы - это пенсионеры или люди в возрасте. Однако также есть среди них и несовершеннолетние.

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