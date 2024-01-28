«Джоконду» в Лувре облили супом экоактивистки 21 28.01.2024, 16:20

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Видео.

В парижском Лувре экоактивистки 28 января облили супом «Джоконду» итальянского художника Леонардо да Винчи, сообщает BFM TV.

На кадрах, которые опубликовало в Х информагентсво Clpress, видно, что две женщины, пришедшие в Лувр, вылили суп на пуленепробиваемое стекло, которым защищена картина.

Сообщается, что активистки таким способом хотели привлечь внимание к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции.

ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

«Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?», – заявили активистки, обращаясь к посетителям Лувра, ставшим свидетелями инцидента.

О причастности к акции заявило в X движение под названием «Пищевая реакция», представляющим себя как «французская кампания гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне».

🦺 ACTION EN COURS - PARIS



Dimanche 28 janvier. 10h00



2 citoyennes engagées avec la nouvelle campagne Riposte Alimentaire ont aspergé de soupe le tableau “La Joconde” mondialement connu, exposé au Musée du Louvre. [1]#RiposteAlimentaire #A22Network #Joconde #Louvre pic.twitter.com/wfdUhf6K5G — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) January 28, 2024

В полученном от движения релизе, который публикует AFP (новость доступна по подписке, ее цитирует BFM TV) акция по обливанию супом «Моны Лизы» представлена как «начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех: социальное обеспечение для устойчивого питания».

Министр культуры Франции Рашида Дати в Х осудила акцию экоактивисток, заметив, что «Мона Лиза» принадлежит будущим поколениям и никакая причина не может оправдать нападение на нее».