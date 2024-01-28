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«Джоконду» в Лувре облили супом экоактивистки

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  • 28.01.2024, 16:20
  • 3,756
«Джоконду» в Лувре облили супом экоактивистки

Видео.

В парижском Лувре экоактивистки 28 января облили супом «Джоконду» итальянского художника Леонардо да Винчи, сообщает BFM TV.

На кадрах, которые опубликовало в Х информагентсво Clpress, видно, что две женщины, пришедшие в Лувр, вылили суп на пуленепробиваемое стекло, которым защищена картина.

Сообщается, что активистки таким способом хотели привлечь внимание к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции.

«Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?», – заявили активистки, обращаясь к посетителям Лувра, ставшим свидетелями инцидента.

О причастности к акции заявило в X движение под названием «Пищевая реакция», представляющим себя как «французская кампания гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне».

В полученном от движения релизе, который публикует AFP (новость доступна по подписке, ее цитирует BFM TV) акция по обливанию супом «Моны Лизы» представлена как «начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех: социальное обеспечение для устойчивого питания».

Министр культуры Франции Рашида Дати в Х осудила акцию экоактивисток, заметив, что «Мона Лиза» принадлежит будущим поколениям и никакая причина не может оправдать нападение на нее».

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