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ВСУ уничтожили полтора десятка российских бронемашин на Купянско-Лиманском направлении

  • 28.01.2024, 19:53
  • 2,306
ВСУ уничтожили полтора десятка российских бронемашин на Купянско-Лиманском направлении

Видео.

Украинские воины уничтожили не менее полутора десятка вражеских бронемашин на одном из перекрестков двух полевых дорог на купянско-лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результатов боевой работы бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно, что часть российской военной техники еще горит. Кроме того, возле некоторых бронемашин валяются тела ликвидированных оккупантов, а поле боя плотно усеянное воронками от артиллерийских выстрелов.

«Лиманско-купянское направление. Российская бронированная техника с суицидальным упорством каждый раз по тому же маршруту пытается прорубить путь к украинским позициям, которые держат 21-я и 60-я бригады ВСУ, батальон «Донбасс» и 18-я бригада Нацгвардии», – отмечает в комментарии автор публикаци

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