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Боец ВСУ 46 дней провел в окружении под Клищиевкой

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  • 28.01.2024, 21:08
  • 6,406
Боец ВСУ 46 дней провел в окружении под Клищиевкой
Владимир Гудим

Боец не только выжил, но и сам ликвидировал немало оккупантов.

Военнослужащий 22-й бригады Владимир Гудим с позывным Тихон 46 дней пробыл в окружении россиян под Клещиевкой Донецкой области. Боец не только выжил, но и сам ликвидировал немало оккупантов, сообщает ТСН.

По информации СМИ, Тихон единственный выжил из 10 находившихся на позиции бойцов. В окружении неприятеля он находился 46 дней. В первые две недели он держал позицию и отражал атаки россиян. Затем получил ранение правой руки и самостоятельно ампутировал себе палец.

После того как отнял рацию у убитого оккупанта, решил самостоятельно выбираться из окружения. Так он знал – россияне пытаются захватить территорию вокруг. Наши – ее отбивают. И это противостояние продолжалось пока он был в окружении – почти два месяца. В это время родные уже получили официальное письмо от командования об исчезновении Владимира. Но продолжали верить, что он жив. Нашли Тихона украинские бойцы.

Сейчас у Владимира ампутирована стопа левой ноги, нет указательного пальца на правой руке. За эти почти 2 адских месяца потерял два десятка килограмм и до сих пор истощен. Его ждет долгая реабилитация. Сейчас Тихон много ест сладкого и жареного и ждет очередного приезда родных. Обещает — он обязательно восстановится, ведь не может подвести маму, которая, несмотря ни на что, верила в своего сына.

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