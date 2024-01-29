Подтверждено существование озера на Марсе в древние времена 29.01.2024, 0:34

Это поможет найти следы жизни.

Марсоход NASA Perseverance подтвердил наличие озера в кратере Езеро на Марсе в древние времена. Это может помочь в поиске следов жизни на Марсе, говорится в исследовании, опубликованном университетом Калифорнии (UCLA).

С помощью прибора Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment (RIMFAX) марсохода исследователи из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и Осло обнаружили новые данные об образовании слоев осадка на дне кратера.

Данные RIMFAX показали доказательства наличия осадка, образованного водой, когда-то заполнявшей кратер. Вполне возможно, что в те времена в кратере могла быть микробная жизнь, оставившая после себя определенные следы.

Марсоход также нашел вероятные следы эрозии, вызванной водой и частыми пересыханиями озера.