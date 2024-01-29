Никки Хейли заявила, что не собирается покидать предвыборную гонку в США 29.01.2024, 1:04

Никки Хейли

Она является единственным конкурентом Дональда Трампа.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая является единственным конкурентом Дональда Трампа за номинацию кандидата в президенты США от Республиканской партии, заявила, что останется в предвыборной гонке как минимум до так называемого супервторника — 5 марта 2024 года, пишет Bloomberg.

Хейли заявила, что ждет лучших результатов в своем родном штате Южная Каролина, чем на кокусе республиканцев в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире на прошлой неделе.

«У меня есть все намерения принять участие в супервторнике. Я рассматриваю каждый штат по отдельности. Я не загадываю далеко вперед, но никуда не собираюсь уходить», — сказала она журналистам.

Также Хейли раскритиковала Национальный комитет Республиканской партии (RNC) после его призывов «объединиться вокруг Трампа как возможного кандидата».