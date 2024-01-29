«Вот и пошли первые некрологи» 29.01.2024, 3:44

Оккупанты подтверждают ликвидацию более 20 операторов дронов во время атаки ВСУ на полигон под Иловайском.

В российских источниках появились новые подтверждения результативного удара сил обороны Украины по военному полигону российских оккупантов во временно захваченном Иловайске Донецкой области. На это 28 января обратил внимание в Telegram украинский журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Вот и пошли первые некрологи. Нижегородский центр подготовки военных специального назначения «Сталь» подтверждает ликвидацию более 20 человек во время атаки ВСУ на полигон под Иловайском, где проходил экзамен проекта [незаконного воинского формирования] «Судоплатов» для расчетов FPV-дронов», – написал Бутусов.

Кроме заявления о погибших, в сообщении, которое цитирует журналист, сказано, что многие оккупанты получили ранения.

«Среди погибших двое наших парней – пилотов из 153-го полка 47-й дивизии. Вместе с ними погиб член нашей команды, инструктор по FPV», – сказано в сообщении официального канала центра «Сталь».

Об ударе, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате которого 24 российских военнослужащих погибли и четверо получили ранения на полигоне недалеко от села Покровка под Иловайском 24 января, сообщали российские издания и украинские журналисты.

Так, украинский журналист Денис Казанский уточнял, что на полигоне были уничтожены операторы БПЛА из незаконного военного формирования боевиков «батальон Судоплатова», а не «просто какое-то заурядное пушечное мясо». Проект по подготовке операторов FPV-дронов, который попал под удар, назывался «Судный день», уточнял журналист.

Видео, как утверждается, удара HIMARS по полигону, снятое с беспилотника, публиковал 25 января в Telegram экс-советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Украинские военные официально не подтверждали улар по полигону в Иловайске.