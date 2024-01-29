«Цель – Тегеран»: республиканцы призвали Байдена атаковать Иран 29.01.2024, 9:13

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В ответ на гибель военных США.

Члены Республиканской партии в Конгрессе США призывают Белый дом к возмездию за гибель трех американских военнослужащих в Иордании в результате атаки беспилотника, запущенного боевиками, поддерживаемыми Ираном. Об этом 28 января пишет издание Politico.

Член комитета по вооруженным силам Сената Роджер Викер заявил, что США «должны ответить на эти неоднократные атаки Ирана и его марионеток, нанеся прямые удары по иранским целям и руководству Ирана». Он добавил, что «пришло время действовать быстро и решительно, чтобы весь мир это увидел».

Сенатор Линдси Грэм сказал, что администрация Белого дома «может убрать всех иранских прокси, которых захочет, но это не остановит иранскую агрессию». Поэтому он призвал администрацию президента США Джо Байдена нанести удары по важным целям внутри Ирана, не только в качестве возмездия за убийство американских военных, но и для сдерживания от предстоящей агрессии.

С аналогичным призывом выступил и сенатор Том Коттон. По его словам, единственным ответом на эти нападения должно быть «сокрушительное военное возмездие иранским террористическим силам, как в Иране, так и на всем Ближнем Востоке».

Сенатор Джон Корнин сначала написал: «Цель – Тегеран», но позже уточнил, что это не был призыв бомбить иранское гражданское население.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон подчеркнул, что Штаты должны «отправить кристально четкий сигнал всему миру, что нападения на их войска не будут терпеть».

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл призвал к действиям, которые нанесут ущерб не только совершающим нападения организациям, но и «их иранским спонсорам, которые носят американскую кровь как знак чести».