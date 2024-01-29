Начальник лукашенковской авиации испугался «провокаций в воздухе»14
- 29.01.2024, 9:34
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И рассказал, когда они могут произойти.
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО, начальник авиации Министерства обороны Леонид Давидович испугался «провокаций в воздухе». Они якобы могут произойти в 2025 году.
«Стремление раскачать страну изнутри всегда продиктовано тем, что это намного дешевле, чем воевать», — заявил Давидович, говоря о «потенциальных противниках» Беларуси.
Он добавил, что в ходе всего предвыборного процесса «мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве».