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Начальник лукашенковской авиации испугался «провокаций в воздухе»

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  • 29.01.2024, 9:34
  • 6,552
Начальник лукашенковской авиации испугался «провокаций в воздухе»
Леонид Давидович

И рассказал, когда они могут произойти.

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО, начальник авиации Министерства обороны Леонид Давидович испугался «провокаций в воздухе». Они якобы могут произойти в 2025 году.

«Стремление раскачать страну изнутри всегда продиктовано тем, что это намного дешевле, чем воевать», — заявил Давидович, говоря о «потенциальных противниках» Беларуси.

Он добавил, что в ходе всего предвыборного процесса «мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве». 

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