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Йеменские хуситы нанесли удар по кораблю ВМС США

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  • 29.01.2024, 10:04
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Йеменские хуситы нанесли удар по кораблю ВМС США

В судно выпущена ракета.

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе, заявил представитель проиранского террористического движения.

«Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье противокорабельную ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller, когда он находился в Аденском заливе», — заявил представитель террористов в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al-Masirah. 

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