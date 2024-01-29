Йеменские хуситы нанесли удар по кораблю ВМС США

Йеменские хуситы нанесли удар по кораблю ВМС США4
- 29.01.2024, 10:04
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В судно выпущена ракета.
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе, заявил представитель проиранского террористического движения.
«Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье противокорабельную ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller, когда он находился в Аденском заливе», — заявил представитель террористов в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al-Masirah.