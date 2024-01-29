В Таиланде участников группы «Би-2» держат на жаре в камере под открытым небом 1 29.01.2024, 13:18

1,636

Фото: «Би-2»

К ним периодически «подсаживают» русскоязычных «переговорщиков».

Ситуацией с «Би-2» напрямую управляют российские власти, это показательная расправа над музыкантами, которые не поддерживают войну. Об условиях, в которых находятся музыканты в Таиланде, рассказал журналист и ведущий «Дождя» Михаил Козырев.

По его словам, участников группы содержат в камере под открытым небом, у них отобрали средства связи, а также не предоставили перевод судебных документов.

Кроме того, в камеру к музыкантам периодически «подсаживают» русскоязычных «переговорщиков», оказывающих на участников группы психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.

«Условия, в которых они содержатся — совершенно ужасающие. Они сейчас в открытой камере — это клетка под адским солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, так как вся одежда промокла и тени никакой нет».

Ситуацией с группой «Би-2» напрямую руководят российские власти, это показательная расправа над музыкантами, которые не поддерживают войну, говорит Козырев.

Сейчас большое количество людей, которые помогают группе, стремится привлечь внимание к ситуации с артистами по дипломатическим каналам и в западных СМИ, подчеркнул он.

Напомним, что 25 января музыкантов группы «Би-2» задержали сразу после концерта на Пхукете. На следующий день суд назначил им штраф, который они оплатили на месте.

Потом их задержала миграционная полиция. Музыкантов перевезли в Бангкок, где решается вопрос об их пребывании в Таиланде. Группе грозит депортация.

Отметим, что вскоре после начала войны группа «Би-2» была вынуждена прекратить концерты в России. В апреле артисты отказались выступать в Омске из-за плаката «Zа президента» в зале, после этого все их концерты в РФ были отменены или отложены надолго вперед.

В июньском сингле «Колыбельная», который «Би-2» посвятила погибшей в 2021 году подруге, многие поклонники увидели антивоенное высказывание. Ходили слухи, что группа покинула Россию, однако летом музыканты отвечали на это, что находятся в отпуске.

В последние месяцы коллектив родом из Бобруйска дает концерты в разных странах в рамках своего зарубежного тура.