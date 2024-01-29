СМИ: Латвийский депутат Европарламента оказалась агентом разведки РФ 2 29.01.2024, 13:25

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Татьяна Зданока

У нее было два куратора.

Депутат Европейского парламента Татьяна Зданока оказалась агентом российской разведки и в период с 2004 по 2017 год подчинялась двум разным кураторам из страны-агрессора. Политик долгие годы открыто защищала интересы Москвы как в Риге, так и в Страсбурге.

Связь латвийского депутата с российской разведкой подтвердили электронные письма, в которых расследователи обнаружили явные и подробные отчеты Зданоки своим кураторам о работе в качестве европейского законодателя. Об этом сообщает издание The Insider.

В ходе расследования удалось установить, что работа латвийского депутата в интересах Кремля была связана с поощрением прокремлевских настроений в ее родном балтийском регионе. В частности, в одном из электронных писем шла речь о личной встрече в Москве или Брюсселе между Зданокой и ее российским куратором.

Также она просила о финансировании из российских источников для поддержки ее политической деятельности в Латвии и Европейском парламенте. Более того, журналисты выяснили, что депутат просила деньги на организацию митинга «в честь победы Красной Армии» во Второй мировой войне.

Примечательно, что расследователи попытались узнать подробности о связях с российской разведкой у самой Зданоки. Однако она ответила, что журналисты используют информацию, которой у них «по определению быть не должно».

Несмотря на уход от ответа журналистам даже удалось выяснить некоторые подробности о российских кураторах латвийского депутата. The Insider подтвердил, что двое кураторов Зданоки были офицерами ФСБ РФ. Судя по электронным письмам, ее первым куратором был ветеран ФСБ из управления в Санкт-Петербурге 74-летний Дмитрий Гладей, который руководил «депутатом» с 2004 по 2013 год. После 2013 года Зданока поддерживала регулярные контакты с другим сотрудником ФСБ Сергеем Бельтюковым.

Позже Зданока все же призналась, что знала Дмитрия Гладея, но утверждала, что пересекалась с ним еще в 1970-х годах на туристической базе на Северном Кавказе, где они учились кататься на лыжах. Также депутат отрицает, что знала о том, что Гладей является российским шпионом.

Стоит отметить, что в 2014 году Зданока посещала АР Крым, чтобы выступить в качестве «международного наблюдателя» на так называемом «референдуме», который страна-агрессор Россия организовала для аннексии украинского полуострова. Еще два года спустя Зданока отправилась в Сирию, где провела переговоры с диктатором Башаром Асадом. Во время визита депутата Европарламента в Дамаск прямое военное вмешательство России уже поддерживало режим Асада в его борьбе за выживание против поддерживаемых Западом повстанческих сил.

Тогда Европарламент отказался оплатить поездку Зданоки, поскольку Асад и его окружение находились под санкциями ЕС. К тому же 2 марта 2022 года Зданока была одним из 13 депутатов, проголосовавших против резолюции Европейского парламента, осуждающей полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Напомним, в столице Бельгии Брюсселе всего в нескольких километрах от офисов Еврокомиссии и НАТО поселился агент Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Проживая в бельгийской столице, Виктор Лабин снабжает российский военно-промышленный комплекс координатно-измерительными машинами, которые являются незаменимыми в производстве вооружения.