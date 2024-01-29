Лукашенко обманул Новосибирск с поставками троллейбусов и трамваев 29.01.2024, 13:30

Нарушены условия договора.

О проблемах с поставками белорусского транспорта пишет «Наша нива» со ссылкой на издание atas.info. 120 троллейбусов должны были доставить по контракту в Новосибирск из Беларуси еще до конца 2023 года. Но на конец января есть только 95.

Кроме троллейбусов, есть задержка и с трамваями. Их поступило шесть из десяти. До марта ждут остальные.

Как сообщил корреспонденту мэр Новосибирска Олег Клемешев, по поручению губернатора была даже организована командировка в Минск, «переговорили как по трамваям, так и по троллейбусам».

«МАЗ» и «БКМ» свои обязательства будут выполнять», — сказал Клемешев.

26 июня 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании по региональной программе обновления городского троллейбусного парка заявил, что до конца года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов. При этом он подчеркнул, что «со стороны финансирования задержек нет».

10 октября Лукашенко на встрече с Травниковым в Минске заявил, что у Беларуси есть возможность помочь российскому субъекту решить проблемы с обновлением парка пассажирского транспорта и другой техники.

«Я гарантирую вам, что все наши договоренности будут безусловно выполнены, притом качественно и в срок», — заявил Лукашенко.