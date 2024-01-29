СМИ: В РФ устроили скандал из-за банкротства производителя РСЗО «Град» и «Смерч» 3 29.01.2024, 14:10

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На важном предприятии российской «оборонки» случился парадокс.

Генпрокуратура РФ разбирается с делом о банкротстве предприятия «Мотовилихинские заводы», которое является единственным производителем реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», и управляемых ракетных систем «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», пишет Defence Express.

Отмечается, что «Мотовилихинские заводы» являются частным предприятием, акциями которого владеют сразу четыре человека. Они вроде бы еще с 2002 года начали постепенно закладывать имущество и оборудование завода под кредиты, которые не планировали возвращать, так доводя производителя до банкротства.

Предприятие признали банкротом еще в 2018 году, но процедура продажи имущества для погашения долгов собственников по сути не стартовала. Только в 2023 году удалось продать по дисконтной цене дом культуры завода.

«Из чего следует вывод, что хотя «Мотовилихинские заводы» были объявлены банкротом, но это касалось разве что их финансовых ресурсов, а вот основные мощности по производству РСЗО и управляемого ракетного вооружения были сохранены. Такой парадокс был описан термином «предприятие было признано финансово несостоятельным», – пишет издание.

В статье также указано, что в 2023 году в дело вмешалась Генпрокуратура РФ, поскольку речь идет о стратегически важном предприятии российской «оборонки», которое только формально является частным.

Российские силовики считают, что решение о банкротстве «отматывается назад», а акционеры возвращают государству 2,7 миллиарда рублей ущерба, из которых 1,7 миллиардов – неотработанные авансы от Минобороны РФ и налоговые долги. Еще 1 миллиард рублей должны вернуть как начисленные проценты за пользование финансовыми ресурсами.

«Хотя упомянутое выше предприятие формально стало банкротом еще в 2018 году, но это рашистам отнюдь не мешало изготавливать для армии РФ управляемые реактивные системы «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Из чего можно сделать вывод, что российский ВПК пока демонстрирует даже определенную устойчивость перед внешними или внутренними вызовами, даже если производство уперлось в определенный технологический «потолок», – подчеркивают журналисты.

По данным справочник The Military Balance, на начало прошлого года армия РФ располагала минимум 160 системами «Торнадо-Г» и минимум 20 системами «Торнадо-С».