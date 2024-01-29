Пациент минской больницы показал в TikTok, чем его кормили 9 29.01.2024, 14:51

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После этого комментаторы схлестнулись в споре.

Мужчина попал в стационар инфекционной больницы в Минске и показал в TikTok, чем там кормят больных. О качестве еды пациент не высказывался, только о ее количестве — порции ему показались маленькими. Мнения комментаторов видео разделились: одни были солидарны с автором, другие считали, что «бесплатно и так хорошо», к тому же «больница нужна не для откорма», пишет zerkalo.io.

Пациент инфекционки в Минске, которая расположена на улице Кропоткина, 76, опубликовал три ролика, в которых показал больничные завтрак, обед и ужин, которые ему давали.

В воскресенье, 21 января, мужчина получил на ужин картофельное пюре «на воде», кусочек горбуши, салат из морской капусты, ломтик «серого» хлеба и кисель.

«Это плохая пайка! Ужин должен быть вкусным!» — написал в комментариях тиктокер.

В понедельник, 22 января, мужчина показал, что в больнице дали на завтрак. В тарелке лежала пшенная каша, кусочек «серого» хлеба с кубиком масла и ломтиком сыра, одна свежая груша. Также была чашка чая.

— Ну чайку уже хотя бы бодро влили, — сообщил автор видео, показывая напиток в чашке. Порцию еды в тарелке он назвал «скудной».

— Макарошки, кусок вареной свинины грамм 50−60, кусочек хлеба, винегрет, щи и чай. Это обед для мужика. Правда, мяса, по-моему, маловато. Просто ужас, — сообщил пациент об обеденном меню.

В комментариях под роликами зрители начали спорить о качестве и количестве еды в больнице. Кто-то считает, что порция действительно маловата. Некоторые сравнивали еду из инфекционки с той, что дают в региональных больницах, но не в пользу последних.

Однако часть комментаторов считала, что больничная еда хорошая, диетическая. По мнению некоторых, тиктокер, который находится на бесплатном лечении, слишком много хочет. Люди советовали мужчине заказать доставку из ресторана или магазина, а также сходить в больничный буфет.

Вот некоторые комментарии пользователей:

• «Это еще много. В Гомеле в неврологии с утра — капуста тушеная, кусочек хлеба и чай».

• «Мужчине все ж таки маловато, для женщины пойдет, для ребенка невкусно, есть не будет».

• «Судя по комментариям, если бы дали просто воду, то тоже было бы нормально. Автор, держись!»

• «В Несвиже в больнице гораздо хуже. Там вообще баланда».

• «Но это норма, и никак иначе. Такова жизнь. Нормы устанавливает не раздатчица. Все вопросы к валеологу».

• «Хочет оплачиваемый больничный, так еще и то, чтоб кормили бесплатно, желательно из KFC».

• «Ты хочешь, чтобы тебя кормили бесплатно и порция была полкило. Есть платные палаты, может, питание тоже. Вперед — плати и ешь. В инфекционке [хотел] стейк с кровью?»

• «“Бесплатно” формируется из налогов, это первое. Второе — порция должна отличаться для крупного мужчины и для маленькой девушки».

• «Такое впечатление, что в больницу ложатся, чтобы пожрать. Кормят нормально, это не ресторан».

• «А вы в больницу легли лечиться или жрать? И за это скажите спасибо».

• «Неслабо вас кормят! Не каждый себе может позволить горбушу, морскую капусту. Вы что, недовольны?»