В Польше во время «Большого оркестра праздничной помощи» собрано более 40 миллионов евро 1 29.01.2024, 15:04

Собранные средства пойдут на аппараты для лечения легких после эпидемии коронавируса.

В воскресенье, 28 января, прошёл 32-й финал крупнейшей в Польше благотворительной акции «Большого оркестра праздничной помощи» (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – WOŚP). Сбор средств и благотворительные концерты проходили по всей Польше, а также в 29 странах мира, передает «Польское радио».

Волонтерами было собрано не менее 175 млн 426 тыс. 813 злотых (более 40 млн евро). В этом году собранные средства будут направлены на аппараты для лечения легких после эпидемии. Кроме того, фонд WOŚP хочет поддержать пациентов с муковисцидозом — редким неизлечимым генетическим заболеванием.

Председатель Польского общества детской пульмонологии профессор Катажина Кренке подчеркнула, что цель благотворительной акции в этом году является очень важным вопросом, особенно после продолжительной эпидемии коронавируса:

«Акция также показала важность заботы о лёгких. Эпидемия ударила по общественному здоровью именно в контекст болезней лёгких, её последствия огромны. Поддержка польской пульмонологии за счёт средств, собранных на WOŚP – попадание в десятку!»

За собранные вовремя WOŚP средства, планируется оборудовать 15 детских и 49 взрослых пульмонологических отделений.