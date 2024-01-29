Пилоты российского VIP-самолета, разбившегося в Афганистане, летели по поддельным документам 29.01.2024, 15:50

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Фото: vesti.az

А сам борт не прошел техобслуживание.

Пилоты российского бизнес-джета летали по поддельным документам, а на самом самолете не выполнили более 15 обязательных работ по техобслуживанию. Таковы результаты предварительного расследования трагедии российскими авиационными властями, пишет близкий к Кремлю Telegram-канал SHOT.

Согласно источникам издания, Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев подали в Росавиацию документы о том, что они переучивались на Falcon 10 в США. Однако, как установило расследование, обучения в центре они не проходили и подделали документы, чтобы выполнять рейсы на бизнес-джете.

Расследование также установило, что командиром экипажа был Дмитрий Беляков, не предоставивший данные о своем уровне английского языка.

Состояние самого Falcon 10 также вызвало вопросы: согласно выводам экспертов, на 45-летнем самолете не было выполнено более 15 обязательных работ по техобслуживанию, борт не проходил обязательное полугодовое обслуживание, и у него почти на два года было просрочено выполнение европейской директивы летной годности, которая предписывает выполнять инспекцию трубопроводов гидросистемы на предмет наличия повреждений из-за вибраций.

Falcon 10 упал в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек. Пассажирами были супруги Анна и Анатолий Евсюковы — предприниматели из Волгодонска. Женщину на аппарате ИВЛ везли из Таиланда на экстренную госпитализацию. Супруги погибли. Точные причины и обстоятельства их смерти неизвестны.

Пилоты и медики выжили, проведя более суток на морозе. Как ранее рассказывали выжившие летчики, над горами у них начались технические проблемы, они связались с диспетчером и стали искать место для экстренной посадки. Ближайшая оказалась в Афганистане. Но долететь до нее борт не смог. Экипаж посадил его на пике горы.