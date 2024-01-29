Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах 14 29.01.2024, 16:27

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По словам Пескова, его кандидатство «протекает по иным законам».

Дебаты кандидатов в президенты РФ на предстоящих в марте 2024 года выборах снова пройдут без участия Владимира Путина.

Ни разу не участвовавший в дебатах Путин не планирует прерывать эту традицию, сообщил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал он в ходе ежедневного брифинга для журналистов.

Как пишет The Moscow Times, в 2017 году, накануне очередных выборов, Песков объяснял, что кандидатство Путина «протекает по иным законам». «Отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию», — говорил Песков. Он также подчеркивал, что дебаты «достаточно бессмысленны по своей сути».

Подготовка к проведению в стране выборов главы государства стартовала в марте 2023 года. Путин, правящий почти четверть века, планирует на них переизбраться на пятый срок. По данным РБК, на проходившем весной семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля, который курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, были поставлены основные задачи кампании. В их числе значатся увеличение явки и поддержки Путина по сравнению с выборами 2018 года, когда он получил, по данным ЦИК, больше 76% голосов.

На выборах в 2024 году важен будет результат не только в процентах, но и в абсолютных цифрах. По данным «Медузы», в планах Кремля — получить в ходе выборов поддержку более 80% избирателей при явке на уровне 70–80%. Обеспечить такой результат политический блок администрации президента планирует с помощью мобилизации бюджетников и корпоративных работников, для чего на избирательных участках в отдельных регионах могут установить терминалы электронного голосования со сканерами паспортов.

Одним из соперников Путина на мартовских выборах 2024 года стал кандидат с антивоенной позицией Борис Надеждин, выдвинутый на выборы президента от партии «Гражданская инициатива».