СМИ: Тайвань стал главным поставщиком станков для российского ВПК 6 29.01.2024, 17:00

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Несмотря на свою проукраинскую позицию.

Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения, выяснил The Insider совместно с тайваньским изданием The Reporter.

Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК. Станки незаменимы в производстве взрывателей, высокоточного вооружения и другой военной продукции.

Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.

Оборудование для обработки металла — такое как обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки — важная часть тайваньского экспорта. И Россия — один из его ключевых партнеров. С 2017 года Россия входит в четверку крупнейших импортеров токарных станков из Тайваня, при среднегодовом объеме продаж свыше $30 млн.

С началом вторжения в Украину Тайвань анонсировал введение санкций против России, но поначалу они коснулись лишь продукции полупроводниковой, телекоммуникационной и аэрокосмической отраслей. Металлообрабатывающие станки можно было покупать как раньше. Это привело к тому, что Россия, для которой оказались закрыты другие рынки, переключилась на Тайвань для удовлетворения своего спроса на высокотехнологичные станки.

В январе 2023 года Министерство экономики Тайваня наконец-то включило в список санкционированных товаров высокотехнологичные металлообрабатывающие станки. Экспорт станков комплексной обработки металла и высококлассных токарных станков напрямую в Россию практически сведен к нулю. Легально все еще можно экспортировать лишь электроэрозионные станки.

Турецкий обход

Теперь почти 80% комплексных металлообрабатывающих станков тайваньского производства, поступающих в Россию, переправляются через третьи страны, среди которых лидируют Турция и Китай. Согласно данным российской таможни, полученным от NBD (платформы, специализирующейся на сборе данных о международной торговле), с марта по сентябрь 2023 года Россия импортировала не менее 193 обрабатывающих центров тайваньского производства общей стоимостью почти $29 млн.

Если взглянуть лишь на данные по транзиту через Турцию, ситуация покажется еще более тревожной: по состоянию на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортированных Россией из Турции, была произведена на Тайване.

Таможенная статистика Тайваня также отражает тот факт, что Турция выступает в качестве транзитного пункта для тайваньских станков. С января по октябрь 2023 года общая стоимость тайваньских обрабатывающих центров, экспортируемых в Турцию, выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило Турции обогнать Китай и стать крупнейшим экспортным рынком для тайваньских металлообрабатывающих центров.