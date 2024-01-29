В популярном напитке нашли вещество, продлевающее молодость мозга 29.01.2024, 18:02

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Повышает мозговые функции, положительно влияет на память.

Растительное вещество тригонеллин (TG), которое содержится в популярном тонизирующем напитке, способно предотвратить возрастные нарушения работы мозга, а также улучшить память.

К таким выводам пришли японские ученые из Университета Цукубы по результатам проведенного исследования.

Специалисты провели эксперимент с участием генетически модифицированных мышей, которые старели быстрее своих сородичей. В ходе 30 дней грызунам давали тригонеллин, содержащийся в кофе, а также в семенах пажитника и редьки. В результате у животных повысились мозговые функции.

Как пишет журнал GeroScience, после курса тригонеллина животные, в частности, стали лучше усваивать, структурировать и применять информацию. Так, они смогли довольно быстро найти островок суши в специальном бассейне-лабиринте.

Также у мышей улучшились сигнальные пути, связанные с развитием нервной системы, функцией митохондрий, синтезом АТФ, воспалением и аутофагией. Кроме того, вещество подавляло нейровоспаление и повышало скорость передачи дофамина, норадреналина и серотонина. Благодаря этому сглаживались когнитивные нарушения, присущие стареющему мозгу.

В связи с этим ученые сделали вывод, что в дальнейшем тригонеллин может быть использован для предотвращения возрастных нарушений памяти.