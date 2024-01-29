Пропагандист из «ДНР» внезапно «прозрел» и начал говорить неприглядную правду о фронте 29.01.2024, 18:25

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Победные настроения у россиян пропали.

Террорист Даниил Бессонов, ранее называвший себя замминистром информации «ДНР», в студии российского телеканала «НТВ» прервал эксперта, который в очередной раз стал вещать о грядущих победах России, и заявил, что на фронте у российских войск есть серьезные проблемы.

Об этом рассказал на своем YouTube-канале украинский журналист Денис Казанский.

По словам путинского пропагандиста Бессонова, «передовая пехота НАТО в виде ВСУ» пытается компенсировать свой дефицит боеприпасов FPV-дронами и делает это достаточно эффективно. Также совершенно нельзя сказать, что украинская армия начинает прогибаться из-за какого-то дефицита, в том числе человеческого, признался террорист.

«Смотрите, как интересно, бывший замминистра информации «ДНР» Даниил Бессонов, сам еще совсем недавно сочинял радостные фейки о том, как Россия Украину разгромит. Теперь же заговорил совсем по-другому. Резко погрустнел и сам признает, что Россия ничего не может поделать с обороной Украины и российская армия по сути не способна наступать», – отметил Казанский.