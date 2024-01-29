закрыть
29 января 2024, понедельник, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли удар по казарме с российскими военными в Донецке

2
  • 29.01.2024, 18:44
  • 3,790
ВСУ нанесли удар по казарме с российскими военными в Донецке

Ликвидированы офицеры, командовавшие наступлением ВС РФ на Авдеевку.

В оккупированном Донецке произошел военный удар по расположению российских войск. Согласно поступающей информации, удар был нанесен по Дворцу спорта «Дружба», расположенному в Калининском районе города.

В результате удара были разрушены несколько помещений Дворца спорта, а также несколько автомобилей с военными номерами российских оккупантов, которые сгорели на соседней парковке. На опубликованных кадрах видны горящие автомобили с российскими номерами. Видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Саму ситуацию в пропагандистских кругах уже называют «трагедией», так как среди погибших есть офицеры, командовавшие наступлением ВС РФ на Авдеевку.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох