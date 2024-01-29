ВСУ нанесли удар по казарме с российскими военными в Донецке 2 29.01.2024, 18:44

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Ликвидированы офицеры, командовавшие наступлением ВС РФ на Авдеевку.

В оккупированном Донецке произошел военный удар по расположению российских войск. Согласно поступающей информации, удар был нанесен по Дворцу спорта «Дружба», расположенному в Калининском районе города.

В результате удара были разрушены несколько помещений Дворца спорта, а также несколько автомобилей с военными номерами российских оккупантов, которые сгорели на соседней парковке. На опубликованных кадрах видны горящие автомобили с российскими номерами. Видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Саму ситуацию в пропагандистских кругах уже называют «трагедией», так как среди погибших есть офицеры, командовавшие наступлением ВС РФ на Авдеевку.