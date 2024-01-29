Израиль потребовал не депортировать в РФ задержанных в Таиланде музыкантов «Би-2» 29.01.2024, 19:18

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Решением проблемы также занимаются посольства США, Австралии и Германии в Таиланде.

Министерство иностранных дел Израиля выступило против выдворения в Россию участников группы «Би-2», задержанных в Таиланде после концерта 24 января, сообщает Ynet.

Ведомство вмешалось после того, как музыканты, известные своей антивоенной позицией и критикой президента РФ Владимира Путина, оказались в тюрьме Бангкока по запросу Москвы.

Четыре участника группы являются гражданами Израиля, у двоих есть паспорта США и Австралии. Сейчас решается вопрос об их депортации. Однако несмотря на то, что музыкантов должны выслать в страны их гражданства, Москва «оказывает значительное давление на тайские власти», требуя выдать их России, пишет издание.

МИД и посольство Израиля в Бангкоке работают над тем, чтобы этого не допустить, убеждая местные власти обеспечить безопасность участников группы. Решением проблемы также занимаются посольства США, Австралии и Германии в Таиланде.

В ближайшее время дипломаты проведут переговоры с замминистра иностранных дел Таиланда Джаккапонгом Сангмани. Поскольку солист «Би-2» Егор Бортник (Лева) въехал в страну по израильскому паспорту, а остальные участники группы — по российским, тайские чиновники готовы рассмотреть просьбы Израиля только в отношении его, отмечает Ynet.

В России музыкантов требуют задержать и возбудить против них дело о «содействии террористической деятельности» (статья 205.1 УК), пишет Shot. По данным канала, в Москве рассчитывают, что в страну депортируют пятерых участников группы, которые предъявили на границе паспорта РФ. Основателей «Би-2» — Егора Бортника и Александра Умана (Шуру) — это вряд ли коснется, поскольку первый использовал израильское удостоверение личности, а второй — австралийское.

В организации «Ветераны России» заявили, что будут добиваться уголовного преследования музыкантов, поскольку Бортник выступал в поддержку Украины. «Он неоднократно сообщал в социальных сетях о закупках техники для Украины и обязательстве помощи ВСУ до завершения конфликта с РФ», — сказал председатель организации Ильдар Резяпов.

Участников «Би-2» задержали после концерта на Пхукете за выступление без рабочих виз. Каждого из музыкантов оштрафовали на $95, однако не отпустили, а отправили в центр временного содержания, а затем перевезли в Бангкок. По информации политика Дмитрия Гудкова, депортации участников группы потребовал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

Коллектив «Би-2» родом из Бобруйска.