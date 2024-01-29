Россия построит в Беларуси исследовательский ядерный реактор 16 29.01.2024, 19:34

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Что известно.

Российская госкорпорация «Росатом» построит на территории Беларуси исследовательский ядерный реактор. Это предусмотрено в межправительственном меморандуме, который подписали 29 января в Санкт-Петербурге директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Отмечается, что страны таким образом углубляют стратегическое взаимодействие в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий.

Сотрудничество будут наращивать в нескольких направлениях. Одно из них — это неэнергетическое применение атомных технологий. Для этого в Беларуси построят исследовательский ядерный реактор, а также комплекс лабораторий, многофункциональный центр облучения и центр ядерной медицины. Сообщается, что это будут и отдельные объекты, и те, которые войдут в комплекс — Центр ядерных исследований и технологий.

Кроме того, «Росатом» планирует усилить совместную работу с Беларусью в ядерной медицине и производстве медицинского оборудования, в развитии цифровизации и телекоммуникационных технологий. Также российская корпорация планирует модернизировать промышленные предприятия Беларуси, в том числе с использованием роботизации, аддитивных технологий и композитных материалов.

В документе предусмотрена и совместная работа по утилизации ядерных отходов, устранению экологического вреда и созданию системы, где будет храниться энергия.

Напомним, что «Росатом» в конце 2022 года объявил, что хочет наладить в Беларуси производство литиевых аккумуляторов и ищет здесь базового партнера. Причем речь не только об аккумуляторах для транспортных средств, но и о промышленных системах накопления энергии.