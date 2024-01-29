Путин и Лукашенко договорились объединить госпропаганду 3 29.01.2024, 20:18

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Диктаторы хотят создать медиахолдинг.

Диктаторы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиахолдинга «cоюзного государства». Как сообщает РИА «Новости», решение было принято на заседании Высшего госсовета России и Беларуси, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Создание «союзного государства» между Россией и Беларусью было согласовано в декабре 1999 года, а в ноябре 2021 года были утверждены 28 союзных программ. Тогда же Лукашенко высказал идею создания медиахолдинга «союзного государства». Он предложил не «размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам» и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а «собрать в кулак» в рамках единого медиахолдинга.

С начала войны в Украине российские власти вкладывают рекордные средства в пропаганду, параллельно теряя аудиторию. По данным, представленным в проекте закона о бюджете на ближайшие три года, в 2023 году расходы на содержание государственных СМИ составили 122,1 млрд рублей. Это превышает бюджеты нескольких средних российских регионов. В 2024 году расходы составят 121,3 млрд рублей.