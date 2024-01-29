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Министр обороны США вернулся к полноценной работе после госпитализации

  • 29.01.2024, 23:57
Министр обороны США вернулся к полноценной работе после госпитализации
Ллойд Остин

С 15 января Ллойд Остин выполнял свои обязанности из дому.

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к полноценной работе после госпитализации. Об этом сообщил Пентагон в понедельник, 29 января.

«Министр обороны Ллойд Остин сегодня вернулся к работе в Пентагон», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что после выписки из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида 15 января министр на протяжении этого времени выполнял свои обязанности из дому.

Напомним, 70-летний Ллойд Остин был госпитализирован 1 января после того, как почувствовал сильную боль. Позже Пентагон сообщил, что министр обороны проходит лечение от рака предстательной железы, обнаруженного на ранней стадии.

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